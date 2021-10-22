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Новости 15:42

Здание Лиговских бань признали региональным памятником

фото ЗакС политика Здание Лиговских бань признали региональным памятником

Руководство КГИОП включило в реестр культурно-исторических памятников регионального значения здание Лиговского банно-прачечного комбината (Лиговский проспект, 269), построенное в 1934 году по проекту архитектора Николая Демкова.

Эксперты, проводившие исследование, считают, что сооружение следует воспринимать как "ценный образец уникальной типологии новаторских зданий обслуживания (бытовых комбинатов)". В заслугу проекту они ставят то, что его впоследствии использовали повторно. Специалисты видят в здании Лиговских бань "соединение идей супрематизма и принципов функционального метода" и высокую степень экспрессивности.

Появившаяся в 1960-х годах пристройка соединила комбинат и соседнюю прачечную фабрику в одно здание, но это не повлияло на выводы экспертизы, высоко оценивающей сохранность объекта. 

фото: kgiop.gov.spb.ru


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