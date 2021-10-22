Беглов соболезнует в связи с гибелью людей на пороховом заводе под Рязанью

По горячим следам трагедии на пороховом заводе под Рязанью, где взрыв привел к человеческим жертвам, петербургский губернатор Александр Беглов выступил со словами соболезнования и поддержки. Выразил он их от имени всех горожан.

"Трагедия, принесшая горе в семьи погибших, никого не может оставить равнодушным. В этот тяжелый час мы выражаем слова сочувствия и поддержки жителям Рязанской области. Желаю родным и близким погибших душевных сил, стойкости и крепости духа, а всем пострадавшим – скорейшего выздоровления", - говорится в его обращении к губернатору Рязанской области Николаю Любимову.

По последним данным, взрыв и пожар на заводе "Эластик" в поселке Лесной унес по меньшей мере шестнадцать жизней. Детонация произошла в цехе, где хранился порох, в результате чего здание оказалось полностью разрушенным. На место событий вылетел врио министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян.