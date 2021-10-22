Уголовное дело Резника передали в суд

В Петербурге завершилось следствие по делу бывшего депутата ЗакСа Максима Резника, обвиняемого в покупке растительного наркотика для личного пользования (ст. 228.1 УК), передает объединенная пресс-служба судов. Октябрьский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении оппозиционера.

Проблемы у Резника возникли незадолго до выборов в Госдуму и ЗакС. К нему, помещенному весной под домашний арест, не пускали нотариуса, что лишило его технической возможности быть зарегистрированным на выборах. Как только голосование состоялось, Горсуд признал недопуск нотариуса к политику незаконным. Примечательно также, что партия "Яблоко", одним из видных представителей которой Резник являлся в 2000-е годы, отказалась выдвигать его на выборы из-за неразрешенного конфликта.