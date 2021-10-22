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Муниципал 16:57

Бондаренко провел совещание с муниципалами Приморского района

фото ЗакС политика Бондаренко провел совещание с муниципалами Приморского района

Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга Николай Бондаренко обсудил проблемы благоустройства Приморского района на межведомственном совещании, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

В мероприятии приняли участие главы четырех муниципалитетов и местных администраций: "Коломяги", "Комендантский аэродром", "Юнтолово" и "Озеро Долгое". Также выступали представители районной администрации и комитета по благоустройству.

"Заместитель председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова рассказала, что в 2022 году на реализацию программы благоустройства Приморского района предварительно запланировано 400 млн рублей", - рассказали в ЗакСе.

На эти деньги планируется обустроить памп-трек на перекрестке улиц Оптиков и Планерной, первый участок набережной Большой Невки и Молодежный сквер. 

Муниципалы рассказали о проблемных нюансах реализации закона о зеленых насаждениях на уровне муниципалитетов. Бондаренко пообещал помочь в рамках поправок к закону о ЗНОП.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Коломяги
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МО Комендантский аэродром
Пока еще нет голосов...
МО Озеро Долгое
Пока еще нет голосов...
МО Юнтолово
Упоминаемые персоны
Бондаренко Николай Леонидович 

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