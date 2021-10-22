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Выборы 2021

Новости 17:17

Освободившееся место в Госдуме займет шахматист Анатолий Карпов

фото ЗакС политика Освободившееся место в Госдуме займет шахматист Анатолий Карпов

Освободившийся мандат единоросса Ольги Баталиной, вскоре после избрания в VIII созыв Госдумы назначенной первым замглавы Минтруда, достанется знаменитому шахматисту Анатолию Карпову. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в партии, знакомый с ситуацией. Карпов был депутатом прошлого и позапрошлого созывов федерального парламента.

Второе вакантное место, по словам собеседника агентства, займет Юрий Петров, работавший и в предыдущем составе ГД. Кресло освободилось после того, как в октябре врио губернатора Владимирской области стал единоросс Александр Авдеев.

Отметим, что после выборов, по официальным результатам которых "Единая Россия" набрала 324 места в Госдуме, возглавлявшие федеральный и региональные списки кандидаты стали один за другим сдавать свои мандаты и передавать их другим однопартийцам. Таких кандидатов набралось 82. Системная оппозиция (КПРФ и эсеры) раскритиковали эту практику, считая, что она вводит избирателя в заблуждение.


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