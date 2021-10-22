Депутаты ЗакСа стали менее охотно отказываться от служебных машин

В избранном месяц назад VII созыве петербургского Заксобрания стало по сравнению с предыдущим созывом вдвое меньше депутатов, которые провозглашают готовность отказаться от служебного автомобиля. Вопрос изучило издание "Фонтанка", насчитавшее только пять из пятидесяти парламентариев, хотя бы на словах готовых расстаться с дополнительной машиной (в прошлом созыве таковых набралось одиннадцать).

"Мне кажется, это странная позиция насчёт экономии средств, ведь всё равно депутат получает компенсацию. Машина для меня рабочий инструмент, я много езжу по городу. Так что, думаю, это немного лукаво", - высказалась лидер эсеров Марина Шишкина о служебном авто и позиции "отказников".

К числу последних, по актуальным данным, относятся Михаил Амосов (СРЗП), Александр Рассудов, Алексей Зинчук (оба - КПРФ), Дмитрий Павлов ("Новые люди"). Примечательно, что о расставании со служебным средством передвижения помышляет и лидер фракции единороссов Павел Крупник, но только из-за ее технических характеристик. В целом для его однопартийцев гораздо более характерна другая позиция.

"Пока не готова отказаться. Меня вполне устраивает Toyota, прекрасная машина — в ней комфортно и безопасно", - рассказала дочь бывшего спикера ЗакСа Марина Макарова (Лыбанева).