ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:56

На выборах в Госдуму коммунисты израсходовали 178 млн рублей

фото ЗакС политика На выборах в Госдуму коммунисты израсходовали 178 млн рублей

КПРФ на прошедших в сентябре выборах в Госдуму потратила почти все средства своего избирательного фонда (свыше 178,5 млн рублей из 178 млн 755 тысяч). Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на финансовый отчет занявшей второе место на выборах политической организации.

Львиная доля расходов ушла на печать и тиражирование агитационных материалов (более 173 млн рублей). Оставшиеся деньги пошли на оплату телевизионного времени и иные услуги, предоставленные коммунистам по договорам с физическими и юридическими лицами.

Отметим, что взявшие в итоге 324 думских мандата единороссы потратили на выборную кампанию свыше 617 млн рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости22 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама