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Новости 18:18

Приморское шоссе реконструируют за 3,9 млрд рублей

фото ЗакС политика Приморское шоссе реконструируют за 3,9 млрд рублей

Работы на Приморском шоссе, оцениваемые в 3,9 млрд рублей, стартовали в Петербурге, ознаменовав собой второй этап реконструкции магистрали, передает пресс-служба Смольного. К 2024 году одна из наиболее "пробочных" трасс получит два новых съезда с Приморского путепровода - северный (длиной 574 метра) и южный (длиной 212 метров), а также новую систему освещения.

"Ремонтируем и обновляем не только крупные магистрали, но и мосты, улицы и проезды в историческом центре. Все городские дороги должны быть в нормативном состоянии, а их ремонт должен проводиться качественно и в срок. Это вопрос безопасности дорожного движения, улучшения качества городской среды", - считает губернатор Александр Беглов.

В частности, реконструкция шоссе призвана повысить доступность "Лахта Центра", самого высокого делового здания в Европе. По результатам работ Приморский путепровод получит пропускную способность 11 тысяч автомобилей в сутки. До конца осени путепровод покроют новой разметкой.

фото: пресс-служба Смольного


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