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Муниципал 18:20

Замглавы Владимирского округа напомнил полиции об отчетах перед муниципалами

фото ЗакС политика Замглавы Владимирского округа напомнил полиции об отчетах перед муниципалами

Заместитель главы Владимирского округа Петербурга Виталий Боварь ("Яблоко") отправил обращение на имя начальника регионального управления МВД Романа Плугина. Депутат попросил напомнить должностным лицам полиции о необходимости ежегодно отчитываться перед муниципальным советом. 

По словам мундепа, это прописано в Федеральном законе "О полиции", а также в приказе "Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России".

- Поводом для обращения стали обнаруженные на сайте территориального управления полиции статьи, - рассказал ЗАКС.Ру Боварь. - Одна называлась анализом работы участковых уполномоченных за такой-то год на территории Владимирского округа, другая - отчетом начальника отдела полиции. Меня предупреждали господа, связанные с Общественной наблюдательной комиссией, что полиция может выложить у себя на сайте статистику и посчитать, что она отчиталась. Моя принципиальная позиция - эти аналитические записки могут быть приложением к отчету, но не самим отчетом. Отчет предполагает возможность задать вопросы, а также согласовать или не согласовать его.  

Очно за время действующего муниципального созыва участковые, работающие на территории Владимирского округа, отчитывались перед жителями один раз, в конце 2019 года, а начальник 28-го отдела полиции перед муниципалами - ни разу, отметил Боварь. Он уточнил, что единственный отчет участковых не был согласован местным советом.

-  Он прошел очень живо, пришло много людей, было много различных вопросов. А когда пришло время согласования, нам прислали протокол мероприятия, который вообще не отражал того, что было на встрече. Это была какая-то статистика за пару кварталов 2018 года, - объяснил муниципал. 

Замглавы округа в своем обращении указал, что при необходимости "готов оказать методическую помощь в организации отчета в дистанционной форме, либо иными способами безопасному для здоровья участников проведения отчетных мероприятий должностных лиц полиции".

Копии обращения были отправлены в региональную прокуратуру и в аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге.


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