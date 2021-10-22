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Новости 18:43

КГИОП утвердил проект жилья на месте аккумуляторного завода "Ригель"

фото ЗакС политика КГИОП утвердил проект жилья на месте аккумуляторного завода "Ригель"

Чиновники из КГИОП рассмотрели и утвердили проект элитного комплекса новостроек, который планируют возвести на месте промышленной зоны на Петроградской стороне, передает строительное издание "Канонер". Ограниченная улицей Профессора Попова, улицей Грота и Карповкой, она используется аккумуляторным заводом "Ригель".

На территории располагаются как советские, так и дореволюционные здания, включая дом 38И. О его судьбе пока ничего не сообщается, известно лишь, что вся территория завода площадью в 5 га, согласно Генплану, входит в зону жилой застройки. Жилье, которое здесь появится, не будет превышать семи этажей. Инициатором сноса выступает сам собственник объекта, ранее споривший из-за территории с бывшим спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым.

Подробнее о конфликте вокруг "Ригеля", восходящем еще ко временам губернаторства Георгия Полтавченко, читайте в материале ЗАКС.Ру.


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