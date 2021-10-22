Торговые площади Апраксина двора готовят к передаче новым арендаторам

Комитет имущественных отношений Петербурга издал распоряжение, по которому 119 торговых точек на территории Апраксина двора перешли в оперативное управление городского Агентства по развитию имущественного комплекса (АРИК). Последнее должно будет следить за сохранностью и содержать помещения и здания, пока для них не найдутся новые арендаторы, которых будут тщательно отбирать с учетом соблюдения антимонопольных требований. Отметим, что именно из-за претензий ФАС город вынужден был отказаться от продления контракта с предыдущим арендатором площадей на популярном рынке, АО "Апраксин двор".

"В настоящее время осуществляется государственная регистрация права оперативного управления, по 20% передаваемых площадей она уже завершена", - говорится в сообщении от КИО.

Ранее сообщалось, что в планы Смольного входит комплексное преобразование территории рынка, включенного в реестр региональных памятников КГИОП.