Петербург и Кострому свяжет прямой поезд

Начиная с декабря между Петербургом и Костромой пустят двухэтажный поезд под номером 43/44, передает пресс-служба РЖД. С 15 декабря и до конца весны он будет курсироваать дважды в неделю, а в летнее время перейдет на ежедневный режим. Время в пути из Петербурга в Кострому составит чуть меньше двенадцати часов, на маршруте предусмотрено семь остановок.

Поезд состоит из десяти купейных вагонов с экотуалетами, системами обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами. Он также присопособлен для маломобильных граждан, в нем имеются специальные купе увеличенной вместимости.

На сегодняшний день напрямую из одного города в другой по железной дороге не добраться: нужно делать пересадку либо в Москве, либо в Иванове.