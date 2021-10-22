Коммунальщики компенсировали государству ущерб от загрязнения Ижоры

Северо-Западное управление Росприроднадзора сообщило о том, что обвиненная в загрязнении Ижоры компания "Коммунальные системы Гатчинского района" добровольно компенсировала убытки, нанесенные сбросами неочищенных стоков в воду. Противоправная деятельность велась на территории поселка Пудость. Акционерное общество возместило государству 1,94 млн рублей.

Качество воды в Ижоре вызывает нарекания и санкции со стороны чиновников уже не первый год. АО "Коммунальные системы Гатчинского района" уже выплачивало 6 млн рублей штрафа за аналогичные нарушения по иску Росприроднадзора в феврале. Месяцем позже исследование воды в Гатчинском районе показало, что в ней превышена предельно допустимая концентрация железа и марганца, что, в свою очередь, закончилось выплатой все той же компанией штрафа в размере 225 тысяч рублей.