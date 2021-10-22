Минздрав одобрил одновременную вакцинацию и от COVID-19, и от гриппа

Руководство российского Минздрава в преддверии зимнего сезона пришло к выводу, что прививки от коронавируса и гриппа могут без вредных последствий для организма сочетаться между собой. Министерство, таким образом, разрешило одновременную вакцинацию от двух недугов.

"Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")", - говорится в сообщении от пресс-службы ведомства.

Отмечается, что инъекции от двух инфекционных заболеваний совершаются в разные части тела.