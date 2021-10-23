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Новости 10:25

В Петербурге вновь открыли дамбу после непогоды

фото ЗакС политика В Петербурге вновь открыли дамбу после непогоды

После штормового ветра с дождем, которые сотрясали Петербург почти целые сутки 22 октября, руководство Комплекса защитных сооружений решило открыть затворы дамбы. Это случилось менее чем за час перед наступлением следующего дня. Примечательно, что в то же время в городе по метеорологическим соображениям решили не разводить мосты. 

Отметим, что, как и прогнозировалось, скорость ветра 22 октября достигала 24 метров в секунду, а в прилегающих к Финскому заливу районах фиксировали и скорость 33 метра в секунду. Социальные сети обошли видеозаписи, на которых засняты почти полностью затопленными припаркованные автомобили в Сестрорецке и Кронштадте.

По данным на вчерашний вечер, ветер повалил более семидесяти деревьев, наибольший ущерб понесли парк Новознаменка и Удельный парк.


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