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Новости 10:53

"Фонтанка": Смольный готовится повторить формат московской нерабочей недели

фото ЗакС политика "Фонтанка": Смольный готовится повторить формат московской нерабочей недели

Руководство Петербурга, еще не объявившее сроков и деталей предстоящего мини-локдауна в конце октября и начале ноября, будет ориентироваться на модель, выбранную столичными чиновниками, о чем пишет "Фонтанка" со ссылкой на компетентный источник.

Из слов собеседника издания следует, что нерабочий период начнется 30 октября и продлится до 7 ноября включительно. В это время, гражданам, не получившим QR-код с информацией о его иммунном статусе, будут доступны продовольственные магазины и аптеки, а также лавки и службы, удовлетворяющие самые насущные бытовые потребности. С начала нерабочего периода сходить в театр или кино без QR-кода, по всей видимости, петербуржцам уже не удастся.

Ожидается, что посвященный новым ограничениям документ Смольный обнародует вечером 23 октября.

"Если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся", - транслировал собеседник издания коллективную позицию чиновников.

Отметим, что в Москве аналогичные ограничения вступят в силу с 28 октября.


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