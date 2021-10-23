Коммунисты могут обратиться в КС с жалобой на электронное голосование

Руководство КПРФ рассматривает вариант с жалобой в Конституционный суд, касающейся электронного голосования: коммунисты не признают ни саму процедуру, ни итогов ее проведения на думских выборах в сентябре, публично требуя отмены результатов.

"Вероятно, будем готовить и обращение в Конституционный суд: само по себе использование двух разных систем на одних и тех же федеральных выборах нарушало конституционный принцип равенства избирателей", - приводит цитату из выступления зампреда ЦК партии Ивана Мельникова "Интерфакс".

Политик уверен, что технология дистанционного электронного голосования (ДЭГ) предполагала возможность проголосовать неоднократно, что, по его мнению, нарушает все писаные и неписаные правила выборов. Волнует Мельникова и сложности, возникшие у граждан с публичными акциями протеста: власть по своему усмотрению, произвольно то разрешает встречи с депутатами, то запрещает их.

"Надо обратить внимание на законодательство о шествиях и митингах, о борьбе с экстремизмом, о статусе депутата - с учетом изъянов правоприменительной практики, которая происходит на наших глазах", - заключил Мельников.

Напомним, что главным образом ДЭГ повлияло на подсчет голосов по одномандатным округам в Москве, полностью поменяв картину в последние часы голосования. В итоге думские мандаты не достались нескольким оппозиционерам, уверенно лидировавшим в течение трех дней голосования. Всего коммунисты получили 57 мест в федеральном парламенте, улучшив свой результат по сравнению с выборами 2016 года.