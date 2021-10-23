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Новости 12:49

RostovGazeta: Депутат ГД Кушнарев сбил на дороге 84-летнюю пенсионерку

фото ЗакС политика RostovGazeta: Депутат ГД Кушнарев сбил на дороге 84-летнюю пенсионерку

Единоросс Виталий Кушнарев. избравшийся в VIII созыв Госдумы в сентябре, попал в ДТП на территории Ростова-на-Дону, пишет местное издание RostovGazeta со ссылкой на источник в силовых структурах. Под колеса автомобиля, в котором он находился с семьей, попала 84-летняя женщина, получившая серьезные травмы: переломы ног и челюсти.

Сообщается, что депутат остановился, вызвал экстренные службы, но дожидаться их прибытия не стал. Официальных комментариев на этот счет пока не имеется.

В 2016-2019 годах Кушнарев возглавлял администрацию Ростова-на-Дону.


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