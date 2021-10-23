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Смольный предоставит льготные займы некоторым категориям бизнесменов

фото ЗакС политика Смольный предоставит льготные займы некоторым категориям бизнесменов

Петербургское правительство на фоне ужесточения коронавирусных ограничений объявило о готовности выделить льготные займы предпринимателям. Они станут возможными для самозанятых и тех, кто оформил свою предпринимательскую деятельность не более года назад, а также для компаний, специализирующихся на концертно-зрелищных мероприятиях.

"Создание благоприятных условий и содействие развитию предпринимательства - одно из ключевых направлений политики городского правительства. Многие меры поддержки разработаны совместно с предпринимательским сообществом. Для нас важно и дальше сохранять живой диалог между бизнесом и властью", - приводит пресс-служба Смольного комментарий губернатора Александра Беглова.

Согласно новым условиям, самозанятые вправе взять займ до полумиллиона рублей на срок до двух лет под годовую ставку 3%. При этом от заемщика, если он берет ссуду в размере от 50 до 300 тысяч рублей, не понадобится залога.

Начинающие бизнесмены, зарегистровавшиеся не раньше, чем год назад, смогут под 5-процентную ставку одолжить у города от 50 тысяч до 5 млн рублей, и залог в данном случае не нужен для сумм менее полумиллиона рублей.

Наконец, фирмам, организующим концерты и иные развлекательные мероприятия, готовы предоставить займы от 50 тысяч рублей до 5 млн рублей на срок до трех лет. Ставка будет увеличиваться каждый год: 1% в первый год, 2% - во второй, 3% - в третий.


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