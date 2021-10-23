В руководстве РПЦ прозвучало пожелание обязательной вакцинации для священнослужителей

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), входящий в число постоянных членов руководства (Священного Синода) РПЦ, высказал свое мнение о вакцинации духовенства и ее целеообразности на фоне угрожающе растущих показателей заболеваемости коронавирусом. Священнослужитель убежден, что его коллег нужно принудительно прививать от инфекции. Рассуждая таким образом, он исходит из специфики повседневной деятельности представителей РПЦ.

"Я лично думаю, что для священнослужителей вакцинация должна быть обязательной, поскольку священнослужитель находится в постоянном контакте с очень большим количеством людей — за исключением, конечно, тех случаев, когда имеются медицинские противопоказания. Но у нас в церкви, как и в государстве, в целом, принят такой подход, что мы не обязаны вакцинироваться", - произнес он в эфире телеканала "Россия 24".

Отметим, что в самом начале пандемии, в марте-апреле 2020 года некоторые митрополии, включая петербургскую, упрямо сопротивлялись закрытию храмов на карантин. Многие известные религиозные деятели отрицали само существование коронавируса, из-за чего в рядах РПЦ в прошлом году наблюдался высокий процент смертности.