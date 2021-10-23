ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 23 октября, 22:04

Власти Петербурга ввели недельный локдаун

фото ЗакС политика Власти Петербурга ввели недельный локдаун

Губернатор Петербурга Александр Беглов 23 октября подписал постановление, согласно которому с 30 октября по 7 ноября из-за роста количества заражений коронавирусом будет объявлен локдаун. Документ опубликован на сайте Смольного. 

Временно приостановят работу объекты розничной торговли (кроме магазинов, торгующих товарами первой необходимости, объектов, не имеющих торговых залов, а также аптек и заправок).

Должны будут временно закрыться заведения общественного питания. Кафе, столовым и ресторанам можно будет только торговать навынос или осуществлять доставку. Кроме того, сможет работать общепит, действующий на территориях вокзалов, аэропортов и автозаправочных станций.

Обязаны приостановить работу салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, сауны (за исключением помывочных зон). Ветеринарные службы смогут оказывать только экстренную помощь. Парикмахерские продолжат функционировать.

Запрещены допуск и посещение фитнес-центров, бассейнов и других спортивных учреждений, аквапарков, океанариумов, аттракционов. Нельзя будет посещать любые учреждения развлечения и досуга, букмекерские конторы, детские игровые комнаты, зоопарки (за исключением территорий на открытом воздухе). 

Нельзя будет проводить и посещать физкультурные и спортивные мероприятия (за исключением разрешенных Роспотребнадзором), культурные и зрелищные мероприятия, конгрессно-выстовочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия. В частности, под запрет попали торжественные регистрации брака. Запрещается доступ постетителей в кинотеатры, концертные залы, библиотеки, на ледовые катки. Однако смогут продолжить работать театры и музеи. Их посетители должны предъявить QR-код, свидетельствующий о прохождении вакцинации или недавно перенесенном коронавирусе.

Государственные и муниципальные служащие не смогут предоставлять населению услуги в помещениях органов государственной власти. Тем не менее, продолжит осуществляться госрегистрация рождения, брака, расторжения брака, смерти. 

Размещение граждан в пансионатах, гостиницах, домах отдыха и санаториях будет возможна только по предъявлению QR-кодов.

Не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны на неделю перейти на дистанционный режим. Частным образовательным учреждениям рекомендовано сделать то же самое. 

Комитет по образованию и районные администрации с 1 по 3 ноября должны организовать в детских садах группы воспитанников численностью не более 12 человек для детей граждан, на которых не распространяются перечисленные ограничения.

Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочим. 

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости24 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама