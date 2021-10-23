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Новости 23 октября, 23:10

Вишневский призвал Беглова принять меры поддержки для попавшего под ограничения бизнеса

фото ЗакС политика Вишневский призвал Беглова принять меры поддержки для попавшего под ограничения бизнеса

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский направил губернатору Александру Беглову обращение с просьбой достойно поддержать бизнес, который будет вынужден приостановить работу в связи с введением в городе локдауна.

"Среди этих мер могут быть как прямые выплаты работникам предприятий и организаций общественного питания, торговли и других, чья работа фактически прекращается на 9 дней, освобождение (именно освобождение, а не отсрочка) на данный период соответствующих предприятий и организаций от налоговых платежей, от платы за коммунальные услуги и от платы за аренду помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, и другие меры поддержки", - говорится в обращении.

Депутат отметил, что в ситуации, когда собственные доходы города за год выросли на 113 млрд, средства на это должны найтись. 

Напомним, губернатор Александр Беглов вечером в субботу, 23 октября, подписал постановление о приостановке работы с 30 октября по 7 ноября магазинов, заведений общественного питания, спортивных, досуговых и большинства культурных учреждений. Попасть в гостиницу или пансионат в эти дни можно будет только по предъявлению QR-кода. Не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений на указанный срок должны перейти на дистнационный режим.

Ранее период с 30 октября по 7 ноября объявил нерабочим президент Владимир Путин. Поводом стала ухудшающаяся ситуация с коронавирусом. 


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