Вишневский призвал Беглова принять меры поддержки для попавшего под ограничения бизнеса

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский направил губернатору Александру Беглову обращение с просьбой достойно поддержать бизнес, который будет вынужден приостановить работу в связи с введением в городе локдауна.

"Среди этих мер могут быть как прямые выплаты работникам предприятий и организаций общественного питания, торговли и других, чья работа фактически прекращается на 9 дней, освобождение (именно освобождение, а не отсрочка) на данный период соответствующих предприятий и организаций от налоговых платежей, от платы за коммунальные услуги и от платы за аренду помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, и другие меры поддержки", - говорится в обращении.

Депутат отметил, что в ситуации, когда собственные доходы города за год выросли на 113 млрд, средства на это должны найтись.

Напомним, губернатор Александр Беглов вечером в субботу, 23 октября, подписал постановление о приостановке работы с 30 октября по 7 ноября магазинов, заведений общественного питания, спортивных, досуговых и большинства культурных учреждений. Попасть в гостиницу или пансионат в эти дни можно будет только по предъявлению QR-кода. Не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений на указанный срок должны перейти на дистнационный режим.

Ранее период с 30 октября по 7 ноября объявил нерабочим президент Владимир Путин. Поводом стала ухудшающаяся ситуация с коронавирусом.