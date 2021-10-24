Федеральные учреждения культуры в России закроют в нерабочие дни

Федеральные учреждения культуры, кроме музеев и театров, будут закрыты в нерабочие дни, введенные из-за коронавируса, сообщается на сайте правительства России.

"Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней", - указано в списке решений, принятых на заседании кабмина 22 октября.

Сохранится круглосуточный режим работы организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в том числе при COVID-19. Если у госпитализируемого по скорой помощи нет QR-кода после вакцинации или перенесенного заболеваения, ему будут делать экспресс-тест на коронавирус.

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября ввел президент Владимир Путин. На это время в Петербурге будет объявлен локдаун. Временно приостановят работу кафе, салоны красоты, объекты розничной торговли, кроме магазинов с товарами первой необходимости, а также аптек и заправок.