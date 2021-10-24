Песков допустил встречу Путина с Байденом в "обозримом будущем"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1", что в обозримом будущем Владимир Путин может встретиться с президентом США Джо Байденом.

Песков отметил, что Кремль сообщит, если такое решение будет принято.

"Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано", - сказал Песков.

Ранее Песков не исключал встречу Путина и Байдена "в том или ином формате" до конца 2021 года. При этом пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки сообщала, что у американской стороны нет сведений на этот счет. Ранее Путин и Байден встретились на переговорах в Женеве в июне.