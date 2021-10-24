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Новости 15:07

В Петербурге госпитализировали более 400 человек с COVID-19 за сутки

фото ЗакС политика В Петербурге госпитализировали более 400 человек с COVID-19 за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки госпитализировали 413 пациентов с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного.

Всео в стационарах города лечение от COVID-19 и пневмоний проходят 7 656 человек, 744 из них - в реанимации. К аппаратам ИВЛ подключены 398 человек. Всего в Петербурге развернуто 9 488 инфекционных коек.

Амбулаторно от коронавируса лечится 37 671 человек, из них 35 899 получают бесплатные лекарства. На карантине остаются 4 407 петербуржцев.

Полностью привиты от коронавируса 1 848 685 человек. В городе есть запас вакцины в 771 114 доз.


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