Песков не видит ничего страшного в отказе России от отношений с НАТО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россиян-1" заявил, что российские власти не видят ничего страшного в отказе от отношений с НАТО.

По версии Пескова, блок был создан против "нашей страны", и "никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи" не могут скрыть "истинное предназначение этого блока" и "агрессивной позиции НАТО".

"Это агрессивный блок, который считает нас противником. И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений", - приводит слова Пескова "Коммерсантъ".

Песков заявил, что Россия сделает все, чтобы минимизировать для себя последствия возможного сближения Украины с НАТО.

Ранее МИД РФ решил приостановить работу российского представительства при НАТО и военной миссии блока в Москве. Случилось это после того, как НАТО выслал восемь сотрудников российской миссии в своей штаб-квартире, заподозрив их в шпионаже.