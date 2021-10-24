ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:49

Песков не видит ничего страшного в отказе России от отношений с НАТО

фото ЗакС политика Песков не видит ничего страшного в отказе России от отношений с НАТО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россиян-1" заявил, что российские власти не видят ничего страшного в отказе от отношений с НАТО.

По версии Пескова, блок был создан против "нашей страны", и "никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи" не могут скрыть "истинное предназначение этого блока" и "агрессивной позиции НАТО".

"Это агрессивный блок, который считает нас противником. И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений", - приводит слова Пескова "Коммерсантъ".

Песков заявил, что Россия сделает все, чтобы минимизировать для себя последствия возможного сближения Украины с НАТО.

Ранее МИД РФ решил приостановить работу российского представительства при НАТО и военной миссии блока в Москве. Случилось это после того, как НАТО выслал восемь сотрудников российской миссии в своей штаб-квартире, заподозрив их в шпионаже. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости24 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама