"Коммерсантъ": Гречка, овсянка и хлопья могут заметно подорожать в ноябре

Производитель круп "Роса" предупредил партнеров о повышении цен на ряд позиций на 10–20% с 4 ноября, пишет "Коммерсантъ".

В обращении указано, что причина повышения цен — значительный рост цен на зерновые. По данным Росстата, в августе гречневая крупа в среднем стоила 102,51 рублей за 1 кг, овсяная и перловая — 45,21 рублей за 1 кг, хлопья "Геркулес" — 80,47 рублей за 1 кг.

В сети "Верный" подтвердили, что получили уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%. По их словам, поставщики ссылаются на то, что окончание сбора зерновых не привело к снижению цен, а вызвало дальнейший рост. В агрохолдинге "АФГ Националь" указали, что цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, а российского сырья — в пределах 30%. В холдинге отметили, что основной повышение цен наблюдается по гречке, минимальное — по рису, остальные крупы и бобовые в среднем в закупке показывают рост на 12–15% в течение последних двух месяцев.

В Минсельхозе утверждают, что производители амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли с прошлого года. При этом в ведомстве заявили, что объем отечественного производства крупяных культур покрывает спрос предприятий переработки и в полной мере обеспечивает потребности внутреннего рынка.