В Смольном предпочли не называть введённые ограничения "локдауном"

Ограничения на работу частных и государственных организаций и предприятий, вступающие в силу в Петербурге 30 октября, носят краткосрочный характер, подчеркнул председатель комитета финансов Алексей Корабельников во время обсуждения проекта бюджета города в ЗакСе 25 октября.

Вопрос о поддержке бизнеса во время и после локдауна задала депутат от КПРФ Ирина Иванова.

— Я бы такие слова не произносил, — ответил Корабельников. — Ограничения носят краткосрочный характер. В долгосрочных ограничениях, которые могли бы влиять на бизнес, мы пока не видим необходимости.

Он добавил, что меры поддержки бизнеса действовали в 2021 году и при необходимости будут продлены.

Ранее власти Петербурга на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября решили ввести локдаун: будут закрыты объекты розничной торговли, заведения общепита, салоны красоты, сауны, фитнес-центры, продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, объекты без торговых залов и некоторые другие.

Сергей Еремеев