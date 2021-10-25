ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:52

В Смольном предпочли не называть введённые ограничения "локдауном"

фото ЗакС политика В Смольном предпочли не называть введённые ограничения "локдауном"

Ограничения на работу частных и государственных организаций и предприятий, вступающие в силу в Петербурге 30 октября, носят краткосрочный характер, подчеркнул председатель комитета финансов Алексей Корабельников во время обсуждения проекта бюджета города в ЗакСе 25 октября. 

Вопрос о поддержке бизнеса во время и после локдауна задала депутат от КПРФ Ирина Иванова

— Я бы такие слова не произносил, — ответил Корабельников. — Ограничения носят краткосрочный характер. В долгосрочных ограничениях, которые могли бы влиять на бизнес, мы пока не видим необходимости. 

Он добавил, что меры поддержки бизнеса действовали в 2021 году и при необходимости будут продлены.

Ранее власти Петербурга на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября решили ввести локдаун: будут закрыты объекты розничной торговли, заведения общепита, салоны красоты, сауны, фитнес-центры, продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, объекты без торговых залов и некоторые другие.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости25 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама