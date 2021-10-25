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Муниципал 11:19

Мундеп МО "Автово" попросил Минздрав сделать QR-коды для людей с высоким уровнем антител

фото ЗакС политика Мундеп МО "Автово" попросил Минздрав сделать QR-коды для людей с высоким уровнем антител

Муниципальный депутат МО "Автово" Денис Соколюк ("Справедливая Россия – За правду") 25 октября направил запрос в Роспотребнадзор и Минздрав с просьбой разработать QR-коды для людей с высоким уровнем антител и медотводом, а также начать выдачу бумажной версии кодов. Текст обращения муниципал опубликовал на своей странице "ВКонтакте".

Соколюк считает, что некоторые группы граждан, которые не могут пройти вакцинацию и получить QR-код, несправедливо ограничиваются в передвижении. К таким уязвимым лицам депутат относит переболевших коронавирусом, у которых остался высокий уровень иммунитета. Врачи не рекомендуют вакцинироваться людям с большим количеством антител lgG. QR-код также не предусмотрен для тех, кто имеет противопоказания к вакцинации или привился иностранным препаратом. Он также просит выдавать QR-коды в бумажном виде для тех, кто не имеет доступа к Госуслугам. 

"Полагаем, что игнорирование данных проблем будет только  увеличивать количество фактов фиктивной вакцинации (когда медперсонал выливает/уничтожает вакцину вместо введения) и приведет к еще большей напряженности в обществе и повышению опасности заражения", – говорится в запросе. 

Правительство Петербурга объявило в городе новые ограничения с 30 октября по 7 ноября. В эту неделю будет прекращена работа многих объектов розничной торговли и точек общественного питания. При этом продолжат работу музеи и театры. Туда смогут попасть петербуржцы, которые полностью прошли курс вакцинации и предъявили QR-код. 

Константин Леньков


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