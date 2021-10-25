Поправки губернатора и БФК к корректировке бюджета Петербурга рекомендовали к принятию

Бюджетно-финансовый комитет парламента Петербурга 25 октября одобрил поправку губернатора Александра Беглова к корректировке бюджета города на 2021 год.

Согласно документу, доходы города должны вырасти еще на 20,6 млрд рублей, до 803 млрд, расходы — на 20,8 млрд рублей, до 806,8 млрд. Таким образом, дефицит составит 3,7 млрд рублей.

Дополнительные средства планируется направить компании "Метрострой Северной столицы", ГУП "Пассажиравтотранс", в резервный фонд города, в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, на реализацию адресной инвестиционной программы.

Сам бюджетно-финансовый комитет решил внести поправку о перераспределении средств расходов комитета по строительству. Других предложений ко второму чтению корректировки бюджета не поступило.