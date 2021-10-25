Владельцы торговых центров и рестораторы Петербурга призвали ввести обязательную вакцинацию для других отраслей

Представители торговых центров и сферы общественного питания обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой расширить список отраслей, которые должны обеспечить вакцинацию 80% сотрудников, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на письмо.

Предприниматели указали, что введенные за последнее время коронавирусные ограничения "так или иначе связаны с необходимостью вакцинирования населения". Они сослались на опрос "Фонтанки", в котором более 60% проголосовавших заявили, что не намерены вакцинироваться, несмотря на ограничения в посещении заведений, фитнес-центров и других организаций. По словам предпринимателей, введение запрета на посещение предприятий без QR-кода наносит значительный урон экономике города, а требование вакцинировать 80% сотрудников "не имеет никаких негативных экономических последствий".

Пока требование о вакцинации персонала распространяются на сферу торговли и услуг, но не на другие, например, строительной отрасли, добывающей, перерабатывающей, тяжёлой и лёгкой промышленности и ряда других, в которых занято более половины работающего населения Петербурга. При этом сотрудники этих сфер ходят в магазины, заведения, учатся, работают в коллективах, отметили авторы письма.

Предприниматели считают "максимально эффективным, логичным и справедливым, а более того — жизненно необходимым" ввести требования о вакцинации 80% граждан для перечисленных отраслей экономики и учащихся старше 18 лет.

С 30 октября по 7 ноября в России объявлен режим нерабочих дней. На это время власти Петербурга решили ввести локдаун: будут закрыты объекты розничной торговли, заведения общепита, салоны красоты, сауны, фитнес-центры, продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, объекты без торговых залов и некоторые другие.