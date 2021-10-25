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Новости 12:50

В Петербурге упало число госпитализированных с COVID-19 за сутки после выходных

фото ЗакС политика В Петербурге упало число госпитализированных с COVID-19 за сутки после выходных

В Петербурге за прошедшие сутки госпитализировали 342 пациента с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного. 

Это почти на 70 человек меньше, чем было доставлено в стационары за сутки перед этим и на 230 — чем за два дня до этого. Такое снижение может объясняться тем, что Смольный привел данные за выходной день, воскресенье.

На лечении в больницах Петербурга остаются 7 767 пациентов с COVID-19 и пневмониями, из них 736 — в реанимации. 385 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Амбулаторно лечение от коронавируса проходят 37 683 человека. 4 142 пациента остаются на карантине. 

Полностью привиты от коронавируса 1 800 829 петербуржцев. В городе есть запас вакцины в 844 003 дозы.

 


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