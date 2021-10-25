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Новости 13:48

Комблаг начал посыпать дороги Петербурга солью на фоне первого гололеда

фото ЗакС политика Комблаг начал посыпать дороги Петербурга солью на фоне первого гололеда

Работники комитета по благоустройству начали обрабатывать улицы Петербурга солевыми растворами, сообщили представители ведомства.

На минувшей неделе 18–24 октября температура не раз опускалась до минусовых значений, и на дорогах появился гололед. В комитете заявили, что превентивно начали обрабатывать дороги противогололедными материалами для безопасности автомобилистов и пешеходов.

Сотрудники комитета считают соль самым эффективным средством при погоде, когда днем еще достаточно тепло, а ночью заметно холодает. К тому же, отметили в Смольном, этот раствор более щадящий для окружающей среды, так как при меньшем количестве соли удается обработать большую площадь дорог. За минувшую неделю рабочие использовали около 730 кубометров соли.

На уборку городских улиц на прошлой неделе в среднем в день выходили более 570 машин и свыше 1000 дворников, ночью — около 530 машин и 260 работников. За неделю с дорог убрали 1,4 тысячи мусора и 2,5 тысяч тонн смета. Парки и скверы приводили в порядок более 200 единиц техники и 680 специалистов в день, завершаются осенние посадки деревьев и кустарников, рабочие чистят дорожки и газоны, ухаживают за растениями.

В понедельник, 25 октября, улицы Петербурга чистят и моют 593 единицы техники и 1077 дворников. Зеленые зоны приводят в порядок еще 275 машин и 872 садовника.

 

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