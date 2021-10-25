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Новости 14:54

Оперштаб опроверг сообщения о планах продлить режим нерабочих дней в Москве после 7 ноября

фото ЗакС политика Оперштаб опроверг сообщения о планах продлить режим нерабочих дней в Москве после 7 ноября

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Москве заявил, что продлевать введенные в столице ограничения на время нерабочих дней не планируется.

Так оперштаб прокомментировал появившиеся сведения о якобы имеющихся планах продлить нерабочие дни после 7 ноября. В штабе напомнили, что нерабочие дни установлены в Москве с 28 октября по 7 ноября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на время нерабочих дней в столице будет приостановлена работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и товаров первой необходимости. С этой же даты будут объявлены каникулы в детских садах и школах, временно приостановится работа детских кружков, секций, спортивных школ.


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