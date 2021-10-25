Роспотребнадзор исключил отмену коронавирусных мер в Петербурге до появления коллективного иммунитета

Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, в том или ином виде сохранятся в Петербурге до достижения у горожан коллективного иммунитета, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора северо-западного управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. Речь идет о как минимум 80% населения, которые должны привиться от COVID-19.

"Это общее требование… Добиваться коллективного иммунитета нужно за счет вакцинации. Причем сейчас нужно понять, что мы в этой ситуации надолго. Нужно спокойно, без паники принять это, как необходимую меру. И эта вакцинация будет проводиться в дальнейшем ежегодно, так, как это делается при гриппе", - приводит слова чиновницы РИА "Новости".

По мнению Чхинджерии, другого пути, который позволил бы обществу вернуться к полноценной жизни, на сегодняшний день не существует.

Отметим, что с 30 октября по 7 ноября коронавирусные ограничения в городе станут строже: на этот период, объявленный нерабочим, закроются объекты кафе и бары, салоны красоты, сауны, фитнес-центры. Торговые центры продолжат работу лишь частично: в них будут доступны продуктовые магазины, аптеки и прививочные пункты.