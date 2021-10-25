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Новости 15:56

На Курской улице собираются снести дореволюционный флигель

фото ЗакС политика На Курской улице собираются снести дореволюционный флигель

Флигель во дворах Курской улицы (дом 27Б) в Петербурге может исчезнуть ради новой застройки, о чем пишет строительное издание "Канонер".

В плана девелопера Glorax Group застроить территорию в 0,99 га жилой многоэтажкой. На пути у застройщика стоят здание 1954 года и упомянутый четырехэтажный дореволюционный флигель, появившийся здесь в самом конце XIX века.

Согласно свежему решению КГИОП, снос здания отвечает требованиям закона о зонах охраны. Это стало возможно после того, как летом участок земли поделили на две части и флигель получил статус здания не "формирующего уличный фронт", а "находящегося внутри квартала". Схожим образом ранее обошлись с дореволюционным строением по адресу Боровая улица, 19а, от которого удалось избавиться путем деления участка.


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