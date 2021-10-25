ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:14

После шторма в Петербурге требуется возобновить электроснабжение более чем по 70 адресам

фото ЗакС политика После шторма в Петербурге требуется возобновить электроснабжение более чем по 70 адресам

Обрушившийся в конце прошлой недели на Петербург и Ленобласть штормовой ветер привел к авариям на сетях уличного освещения, из-за которых на 72 адресах теперь необходимо провести восстановительные работы, сообщает пресс-служба комитета по энергетике. Всего же в часы непогоды насчитали более 200 случаев обрывов сетей. Наибольший урон понес Курортный район, где порывы ветра были наиболее сильны и, кроме того, затапливало автомобили: из 165 аварий на сетях 95 уже устранили.

"В настоящее время на 150 участках сетей проложены новые линии электроснабжения, в работе находятся 72 адреса", - гласит сообщение.

В более чем половине случаев (по 42 адресам) проблемы возникли в результате падений деревьев на провода.

Напомним, что шквальный ветер в пятницу, 22 октября, опрокинул более 70 деревьев и повредил десятки элементов благоустройства. В городе закрыли затворы дамбы, а также сделали недоступным вход в основные сады и парки.

фото: пресс-служба Смольного


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама