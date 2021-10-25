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Новости 17:19

За год доходы петербургского бюджета выросли на четверть

фото ЗакС политика За год доходы петербургского бюджета выросли на четверть

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел промежуточные итоги экономического развития города за первые девять месяцев нынешнего года. По его оценке, можно говорить об уверенном росте экономики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что нашло свое выражение и в цифрах. Для сравнения: за год доходы городского бюджета выросли на 25%, причем собственные доходы Петербурга выросли на 27%. Собственные доходы города составили 94,4%, тогда как оставшиеся 5,6% представляют собой деньги из федерального бюджета.

"На прошлой неделе внес еще одну поправку – о росте доходов еще более чем на 20 миллиардов рублей. В целом доходы увеличились на 151 миллиард рублей от запланированного нами первоначально. Это значительный рост", - цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

Почти половину доходов бюджета (44,2%) обеспечил сбор НДФЛ и почти треть (31,8%) - налог на прибыль организаций. В свою очередь, расходную часть бюджета за девять месяцев года удалось исполнить на 66,3% от плана, что на 40,7 млн рублей больше, чем годом ранее .

"Дополнительные бюджетные средства мы направляем на развитие города. В том числе на строительство метро и других важных инфраструктурных объектов", - подчеркнул губернатор, добавив, что чем больше доходов, тем больше становится объем работ.

Вместе с тем за отчетный период вчетверо снизилась безработица, а число открытых вакансий в сравнении с апрелем 2020-го выросло в полтора раза.


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