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Новости 17:38

За год в РФ выросло число силовиков, осужденных за пытки

фото ЗакС политика За год в РФ выросло число силовиков, осужденных за пытки

Судебный департамент при Верховном суде выпустил статистику преступлений за первое полугодие 2021 года, в которой разбирался глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Симптоматичным он нашел тот факт, что впервые с 2010 года выросло число сотрудников силовых структур, которых осудили за насильственные преступления, связанные с превышением должностных полномочий.

Речь идет о пунктах "а" и "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Таких приговоров суды вынесли за отчетный период 298. Для сравнения: за первое полугодие 2020 года в России за преступления такого типа осудили 252 человека.

Отметим, что тема пыток силовиков и в особенности тема пыток в колониях актуализировалась после того, как проект Gulagu.net стал по частям выкладывать архив видеозаписей, сделанных на видеорегистраторы сотрудников ФСИН. С начала октября россияне получили возможность увидеть множество задокументированных сцен извращенного издевательства над заключенными в пенитенциарных учреждениях по всей стране. В связи с этими материалами СК завел сразу несколько уголовных дел.


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