Беглов: Сегодня нужно делать не двадцать, а сорок тысяч инъекций в день

Петербургский губернатор Александр Беглов, анализируя статистику прививочной кампании, констатировал, что за прошедшую неделю горожане стали вакцинироваться в два раза интенсивнее. Впрочем, отметил он, до главной цели, приобретения коллективного иммунитета, по-прежнему еще очень далеко. Именно ради этой цели и вводятся нерабочие дни и закрывается с 30 октября по 7 ноября целый ряд публичных заведений.

"Сегодня нужно делать не двадцать, а сорок тысяч инъекций в день и продержаться на этом уровне до конца ноября", - произнес он в авторской программе на "Радио России - Петербург".

По словам Беглова, в ближайшее время в городе, располагающем 174 стационарными пунктами вакцинации, откроют еще 20 таких объектов. В конце передачи градоначальник настоятельно призвал петербуржцев провести предстоящие нерабочие дни дома с семьей и избегать публичных мест, чтобы остановить цепочки заражений коронавирусом.

Отметим, что по состоянию на 25 октября прошли курс вакцинации 1 млн 854 638 горожан.