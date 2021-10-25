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Новости 18:32

Путин предоставил певице Наталье Орейро российское гражданство

фото ЗакС политика Путин предоставил певице Наталье Орейро российское гражданство

Уругвайская поп-исполнительница Наталья Орейро вместе со своим девятилетним сыном Мольо получили гражданство Российской Федераций. Указ об этом, подписанный президентом Владимиром Путиным, доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

Примечательно, что однажды, будучи гостьей авторской телепрограммы Ивана Урганта, Орейро пошутила, что ей следует выдать российский паспорт, поскольку она чрезвычайно часто ездит в эту страну. В результате представители посольства России в Аргентине нынешним летом предложили ей подать документы на оформление нового гражданства, что 44-летняя певица и сделала.

Наталья Орейро получила наибольшую известность по телесериалу "Дикий ангел".


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