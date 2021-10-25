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Новости 19:08

СК возбудил уголовное дело из-за взрыва в жилом доме в Татарстане

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело из-за взрыва в жилом доме в Татарстане

Взрыв в одной из жилых многоэтажек в Набережных Челнах стал причиной для возбуждения Следственным комитетом уголовного дела, о чем сообщило реггиональное управление ведомства. Дело завели по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

По предварительным данным, в результате взрыва газа обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами, что потребовало эвакуации 32 человек. Четверым гражданам потребовалась госпитализация. Прокуратура в настоящее время проводит проверку обстоятельств инцидента. В связи с происшествием в городе также открыли горячую линию. 


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