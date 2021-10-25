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Новости 19:29

Дмитриева просит Беглова сохранить тубдиспансер № 17 в здании на Боровой

фото ЗакС политика Дмитриева просит Беглова сохранить тубдиспансер № 17 в здании на Боровой

Петербургский депутат Госдумы Оксана Дмитриева вернулась к давно беспокоящей ее проблеме тубдиспансера №17 на Боровой улице, 1, которому в рамках программы реорганизации противотуберкулезной службы по-прежнему грозит переезд в здание Городского противотуберкулезного диспансера на Звездной улице.

Политик просит губернатора Александра Беглова повлиять на своего профильного заместителя Олега Эргашева с тем, чтобы тот подумал над способами сохранения медучреждения на своем месте и чтобы был проведен анализ целесообразности той реформы, в рамках которой может состояться его выселение.

"При сохраняющихся темпах внутренней и внешней миграции в крупные центры, к которым относится Санкт-Петербург, темпов уплотнительной застройки, недостаточности межведомственного и междисциплинарного взаимодействия различных служб, ответственных за работу на территориях с очагами туберкулезной инфекции, целесообразность и эффективность "оптимизирующей централизации" является сомнительной", - утверждает депутат в официальном письме.

Примечательно, что на здание медучреждения претендует РПЦ: раньше в нем базировалось подворье Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря.


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Дмитриева Оксана Генриховна 
Эргашев Олег Николаевич

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