На муниципальную газету МО "Красное Село" потратят до 2,1 млн рублей

Местная администрация МО "Красное Село" 25 октября разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на производство муниципальной газеты "Вести Красное Село" в 2022 году. На 11 выпусков готовы выделить до 2,1 млн рублей. Заявки принимаются до 23 ноября.

Тираж одного регулярного выпуска составит 23 тысячи экземпляров. Печать спецвыпуска - 1 тысячу. Они будут распространяться по 215 адресам.

Содержание каждого выпуска должно обладать "признаками новизны" и компетентности. К публикации не допускаются материалы, которые были размещены ранее в других изданиях, а также интернет-материалы с непроверенной информацией.

Редакционные затраты оценили в 474 тысячи рублей. Чуть больше, 579 тысяч рублей, готовы выделить на печать 11 выпусков газет. Почти в такую же стоимость, 576 тысяч рублей, оценили услуги по доставке муниципальной прессы. На подготовку, печать и распространение спецвыпусков потратят до 495 тысяч рублей.

Выпуском муниципального издания в МО "Красное Село" с 2016 года занимается ООО "Редакция районных и муниципальных газет". За пять лет эта компания получила от муниципалов 9,3 млн рублей.