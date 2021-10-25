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Выборы 2021

Новости 19:52

Батанов о перспективе отмены "депутатской поправки": Не надо ждать буквальных действий

фото ЗакС политика Батанов о перспективе отмены "депутатской поправки": Не надо ждать буквальных действий

Спустя почти месяц работы седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга Смольный так и не внес инициативу об отмене депутатских поправок к бюджету. Ранее губернатор Александр Беглов утверждал, что это будет его "первым вопросом".

"Я думаю, что мы с ними [депутатами] решим главный вопрос. Это депутатские поправки [к бюджету]. Их не должно быть, по большому счету. И первым моим вопросом будет отмена депутатских поправок", - заявил Беглов в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" в ночь после выборов (цитата по "Интерфаксу").

ЗАКС.Ру спросил у вице-губернатора Эдуарда Батанова, находится ли вопрос об отмене депутатских поправок в поле зрения финансового блока Смольного.

- Я это воспринимаю в том посыле, что "ребята, с бюджетом не шутите", - ответил Батанов. - Это относится ко всем. Не надо ждать буквальных действий. Это посыл и депутатам, и главам исполнительных органов. Действительно, это, наверное, более широкая история, чем взаимоотношения с депутатами. 

Ранее бюджетно-финансовый комитет (БФК) ЗакСа рекомендовал к принятию в первом чтении проект бюджета Петербурга на 2022 год, а также к принятию во втором проект корректировки бюджета города на 2021 год. Ко второму чтению корректировки городской казны внесены поправки губернатора Беглова и БФК. 


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