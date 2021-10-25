"СКА Арена", муниципалы, капремонт: Как БФК одобрил бюджет Петербурга

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Проект бюджета Петербурга на 2022 год рассмотрел бюджетно-финансовый комитет Заксобрания. Депутаты интересовались, вырастут ли взносы на капремонт, сколько денег из казны отдадут по концессионным соглашениям и как город поддержит бизнес в связи с введением локдауна.

Постоянные комиссии Законодательного собрания Петербурга обсуждали проект городской казны нового 2022 года всю третью неделю октября. В понедельник, 25-го, документ рассмотрел бюджетно-финансовый комитет ЗакСа. Это последняя инстанция перед принятием проекта закона в первом чтении.

Представлять бюджет из Смольного пришла делегация во главе с вице-губернатором Эдуардом Батановым. Основной доклад читал председатель комитета финансов Алексей Корабельников. Расходная часть городской казны, согласно проекту, должна составить 918,1 млрд рублей. Доходы спрогнозированы на уровне 874,3 млрд рублей. Объем адресной инвестиционной программы - 134,1 млрд. Примерно пятую часть бюджета планируют направить на развитие программ образования, значительно увеличивается финансирование жилищных программ, в полтора раза вырастут расходы на обеспечение "законности и безопасности", появятся новые общественные пространства, продолжится возведение социальных объектов, и в целом город продолжит исполнять свои соцобязательства, перечислил глава комфина.

- Все дополнительные доходы, которые мы планируем получить, мы планируем направить на развитие прежде всего метрополитена, - пообещал Корабельников.

Справедливоросс Андрей Алескеров обратил внимание, что сразу 10 млрд рублей планируется выделить по концессионному соглашению о строительстве "СКА Арены". Ледовый дворец на месте снесенного СКК "Петербургский" должны сдать в конце 2022 года, весной 2023 года там пройдут игры чемпионата мира по хоккею, после чего свои домашние матчи на объекте будет проводить ХК СКА Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга. Согласно соглашению государственно-частного партнерства, город должен был выделить по 5 млрд рублей на строительство арены в 2021 и 2022 годах. Корабельников объяснил, что в текущем году средства не направлялись из-за бюрократических причин.

- У нас отсутствуют документы, которые могут лечь в основу соответствующих платежей, и мы эти обязательства перенесли на следующий год, - рассказал чиновник.

Еще про один концессионный объект - Западный скоростной диаметр - традиционно спросил представитель "Яблока" Борис Вишневский. В состав бюджетно-финансового комитета он не входит, но бюджетные обсуждения посещает часто и постоянно поднимает вопрос о государственно-частных проектах.

- На будущий год будет город платить по облигациям или все средства, которые записаны в бюджете, пойдут только на строительство, подключение к широтной магистрали и прочее? - поинтересовался "яблочник".

- По облигациям мы платить будем - 2,5 млрд у нас запланированы, - ответил Корабельников. - Я еще раз для всех напомню, что облигации Западного скоростного диаметра привлекались на строительство южного и северного участков. Они строились исключительно за счет бюджетных денег: региональный бюджет, федеральный бюджет и тех денег, которые ЗСД привлекал за счет выпуска облигаций. Мы платим не какому-то частнику. По большому счету обслуживаем обязательство города по этим облигациям, чтобы не возникло дефолта, чтобы не было необходимости привлекать гарантии федерального бюджета. В наших интересах, чтобы эти обязательства полностью и своевременно выполнялись. Что касается платежей по концессионному соглашению, то этих платежей действительно нет.

- Прошу прощения, когда эти облигации выпускались, предполагалось, что выплаты будут за счет платы за проезд, а не за счет бюджета города, - удивился Вишневский.

- Я так понимаю, Борис Лазаревич предлагает повысить плату за проезд, - вмешался вице-губернатор Батанов.

- Нет, я не предлагаю повысить плату за проезд… И, кстати, где соглашение? - не успокаивался Вишневский.

- В шкафчике, - устало пошутил Батанов.

- Дайте посмотреть. И по СКК тоже, между прочим.

- В соседнем шкафчике.

- Где этот шкафчик? - недоумевал представитель "Яблока". - Нет, я серьезно. Если мы выделяем огромные суммы из бюджета на основании тех соглашений, которые депутатам не показывают - я об этом говорю уже лет семь-восемь, - то это не метод убеждения.

- Борис Лазаревич, у нас соглашений от имени Санкт-Петербурга подписывается много, - решил закончить спор Батанов. - В частности, несколько десятков соглашений с Российской Федерацией, по которым мы получаем деньги и которые тоже вам не показываем.

Алескеров и Вишневский пытались выяснить у представителей Смольного, ожидается ли повышение взносов на капремонт с населения. Корабельников подтвердил, что пока бюджетное софинансирование Фонда капитального ремонта не предусмотрено. Однако заявлять, что взносы вырастут, чиновники не стали, отметив, что решение будет принято до 1 декабря. Вишневский заметил, что второе чтение бюджета назначено на ноябрь. Корабельников не стал говорить, будет ли губернатор вносить соответствующую поправку.

- Но я хочу отметить, что более миллиарда в проекте бюджета мы предусматриваем для того, чтобы в полном объеме обеспечить содержание жилых помещений, которые находятся в собственности города, - заметил глава комитета.

Член КПРФ Ирина Иванова спросила о мерах поддержки бизнеса в связи с объявленным локдауном.

- То, что касается локдауна. Я бы такие слова не произносил, поскольку по большому счету ограничения, которые сейчас введены, носят краткосрочный характер, - ответил Корабельников. - Необходимости в долгосрочных ограничениях, которые могли бы значимым образом повлиять на бизнес, мы пока не видим. Но совершенно очевидно, что, если правительство города определенные ограничения вводит, значит, мы будем продумывать меры поддержки бизнеса, который в наибольшей степени пострадал.

Иванова также подняла тему принципа формирования бюджетов муниципальных образований. Второй год подряд почти все муниципалитеты города будут зависеть от дотаций из городской казны, которые частично можно заменить на процент от собираемого на территории налога на доходы от физических лиц. Других собственных доходов не предусмотрено. При этом количество МО, желающих зависеть от НДФЛ, за год уменьшилось вдвое.

- Мы в прошлом году начали реформу, которая подразумевает перераспределение финансирования тех муниципальных образований, которые характеризуются меньшей площадью и меньшим количеством населения в пользу тех, которые, наоборот, больше и в которых проживает основное количество петербуржцев, - объяснил председатель комитета финансов.

Депутату "Единой России" Наталии Астаховой тема показалось недостаточно раскрытой. До избрания в ЗакС она руководила Сенным округом, одним из наиболее потерявших от реформы муниципалитетов .

- Реформа, которая проведена на сегодняшний день, сделала так, что центральные районы - Адмиралтейский, Петроградский и другие... Практически, сделали всё, чтобы не существовало местного самоуправления в 2022 году в этих районах, - заявила Астахова. - Федеральный закон вообще-то подразумевает, что, когда вы забираете какие-то налоги, вы должны равные налоги давать. Вы забрали налоги в прошлом году и дали совершенно неравный налог, уменьшили доходную часть собственную. Я бы хотела, чтобы вы вернулись к этому вопросу и посмотрели, как помочь муниципалитетам. Я писала вам письма, Эдуард Викторович, но отвечали не вы. Посмотрите, пожалуйста, письма, которые я вам отправляла, и вернитесь, пожалуйста, к этому вопросу.

- Реформа, которую мы провели в прошлом году вместе с вами, направлена на то, чтобы как можно больше получило именно население, - заверил ее Батанов. - То есть получили больше денег именно те, кто были ранее обделены, в тех районах, где массово проживают жители. А ситуация, когда у некоторых муниципалитетов в Центральном районе скапливаются огромные средства на счетах - у них там скапливается больше, чем годовой бюджет - это нельзя назвать нормальным. Мы говорили: "Коллеги, перестраивайтесь, живите по средствам". И в этом году всем муниципалитетам, у кого падение меньше 10%, мы это компенсировали.

Проект бюджета рекомендовали к принятию в первом чтении все присутствовавшие члены БФК, кроме воздержавшейся коммунистки Ивановой. Документ рассмотрят на пленарном заседании в среду, 27 октября. Поправки будут принимать до 8 ноября.

Сергей Еремеев