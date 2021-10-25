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Новости 20:36

Милонов хочет найти в УК статью для высказываний рэпера Моргенштерна о Дне Победы

фото ЗакС политика Милонов хочет найти в УК статью для высказываний рэпера Моргенштерна о Дне Победы

Переизбравшийся в сентябре от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов болезненно отреагировал на недавние публичные заявления рэпера Моргенштерна, который поставил под сомнение целесообразность ежегодного помпезного празднования Дня Победы в России. Одного этого обстоятельства Милонову хватило для того, чтобы обозвать идейного оппонента фашистом, полностью отказать ему в наличии интеллекта и сравнить его с некоторыми животными. К творчеству рэпера у единоросса схожее отношение.

"Ни один нормальный человек это дерьмо слушать не будет, не считая малолетних детей, которые просто не понимают, что к чему. Они маленькие, им простительно, а этого негодяя после таких слов нужно заблокировать в стране совсем. Он должен понять, что страна, которая победила в войне, умеет защищать память тех, кто победил. Сейчас же Моргенштерн выступил как фашист, какой-то власовец", - приводит его слова портал News.ru.

Милонов надеется, что в России найдется уголовная статья, санкция по которой сделает невозможными дальнейшие выступления рэпера. При этом известный петербургский политик уверен, что уровень развития оппонента не позволит тому извиниться за неосторожные слова, а значит, и рассчитывать на "покаяние" совершенно незачем.


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