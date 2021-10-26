После взрыва в Набережных Челнах в больнице скончалась девушка

Взрыв, разрушивший накануне два этажа и шесть квартир в жилом доме в Набережных Челнах, привел к тому, что одна из пятерых пострадавших, 22-летняя девушка, скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова.

Еще одной пострадавшей было достаточно медпомощи, оказанной амбулаторно, в стабильном состоянии также находится один из подростков. В свою очередь, еще один подросток и пенсионер пребывают в тяжелом состоянии. Остальных эвакуированных накануне из взорвавшейся многоэтажки разместили в гостинице.

СК возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". По версии МЧС, 25 октября в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.