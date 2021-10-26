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Новости 10:20

За полтора года Жириновский сделал семь прививок

фото ЗакС политика За полтора года Жириновский сделал семь прививок

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что крайне внимательно следит за своим иммунитетом. За последние полтора года он шесть раз привился от коронавируса и один раз – от гриппа, передает Ura.ru.

"Две – "Спутник", начали уменьшаться антитела – третий "Спутник". Через полгода уменьшаются тела – "Эпи-Вак", тоже две. Уменьшаются – третья. Вот шесть. Сейчас норма у меня – покажу справку", - рассказал депутат Госдумы.

75-летнему политику, по его словам, нелегко переносить такие объем и частоту инъекций. Но на сегодняшний день альтернативы интенсивной вакцинации и ревакцинации он не видит. Более того, Жириновский утверждает, что если все будут привиты, то можно будет успокоиться: "зараза ушла".


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