Горизбирком проверит списки избирателей на 116 участках

Санкт-Петербургская избирательная комисия создала рабочую группу по проверке однократности получения бюллетеней на голосовании в сентябре 2021 года, сообщила на заседании ГИК 26 октября зампред комиссии Алла Егорова. По ее словам, заниматься этим будет она, секретарь Горизбиркома Марина Жданова, сотрудники аппарата ГИК и председатели территориальных избиркомов. Они сверят списки избирателей с данными о людях, которые подали заявления о голосовании 19 сентября по месту нахождения, пояснила зампред.

Егорова напомнила, что соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия. ЦИК же и перечислил участковые избиркомы, которые следует проверить, отметила зампред Горизбиркома. Она уточнила, что в Петербурге работа коснется всех районов и 116 УИК.

С 3 по 16 ноября должна быть подготовлена информация об итогах проверки для отправки в Центризбирком, сообщила Егорова. Она добавила, что подобная работа проводится после каждых выборов.

Согласно постановлению Центризбиркома, в Петербурге должны проверить документы УИК № 1379. Во второй день голосования там неизвестная женщина подошла с бумагами к сейфу, когда кто-то стал прикрывать камеру наблюдения картонкой. Сейчас итоги голосования на этом участке в суде оспаривает кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Хорзов.

Помимо Петербурга проверка коснется и других регионов, а также избирательных участков в иностранных государствах. Во время заседания по принятию этого решения глава ЦИК Элла Памфилова привела один из примеров неоднократного получения бюллетеня: женщина проголосовала на зарубежном участке и электронно.

София Саттарова